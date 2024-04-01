Клинкерная плитка для фасада
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S.Anselmo ИталияВ наличии 240x25x70 мм22038.40 руб./шт1057843.43 руб./м2Купить
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S.Anselmo ИталияВ наличии 240x25x70 мм12736.25 руб./шт611340.04 руб./м2Купить
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S.Anselmo ИталияВ наличии 240x25x70 мм8202.40 руб./шт393715.20 руб./м2Купить
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-В наличии 240х60х10 мм2221.33 руб. м2Купить
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-В наличии 240х60х10 мм2221.33 руб. м2Купить
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-В наличии 240х60х10 мм2221.33 руб. м2Купить
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-В наличии 240х60х10 мм2221.33 руб. м2Купить
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-В наличии 240х60х10 мм2221.33 руб. м2Купить
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S.Anselmo ИталияВ наличии 500x25x40 мм718.78 руб./шт28751.20 руб./м2Купить
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S.Anselmo ИталияВ наличии 500x25x40 мм718.78 руб./шт28751.20 руб./м2Купить
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S.Anselmo ИталияВ наличии 500x25x40 мм718.78 руб./шт28751.20 руб./м2Купить
-
S.Anselmo ИталияВ наличии 500x25x40 мм718.78 руб./шт28751.20 руб./м2Купить
-
S.Anselmo ИталияВ наличии 500x25x40 мм718.78 руб./шт28751.20 руб./м2Купить
-
S.Anselmo ИталияВ наличии 500x25x40 мм718.78 руб./шт28751.20 руб./м2Купить
-
S.Anselmo ИталияВ наличии 500x25x40 мм718.78 руб./шт28751.20 руб./м2Купить
-
S.Anselmo ИталияВ наличии 500x25x40 мм718.78 руб./шт28751.20 руб./м2Купить
-
S.Anselmo ИталияВ наличии 500x25x40 мм718.78 руб./шт28751.20 руб./м2Купить
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S.Anselmo ИталияВ наличии 500x25x40 мм718.78 руб./шт28751.20 руб./м2Купить
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S.Anselmo ИталияВ наличии 500x25x40 мм588.50 руб./шт23540.00 руб./м2Купить
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S.Anselmo ИталияВ наличии 500x25x40 мм588.50 руб./шт23540.00 руб./м2Купить
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S.Anselmo ИталияВ наличии 500x25x40 мм588.50 руб./шт23540.00 руб./м2Купить
-
S.Anselmo ИталияВ наличии 500x25x40 мм588.50 руб./шт23540.00 руб./м2Купить
-
S.Anselmo ИталияВ наличии 500x25x40 мм588.50 руб./шт23540.00 руб./м2Купить
-
S.Anselmo ИталияВ наличии 500x25x40 мм588.50 руб./шт23540.00 руб./м2Купить
-
S.Anselmo ИталияВ наличии 500x25x40 мм588.50 руб./шт23540.00 руб./м2Купить
-
S.Anselmo ИталияВ наличии 500x25x40 мм588.50 руб./шт23540.00 руб./м2Купить
-
S.Anselmo ИталияВ наличии 500x25x40 мм588.50 руб./шт23540.00 руб./м2Купить
-
S.Anselmo ИталияВ наличии 500x25x40 мм588.50 руб./шт23540.00 руб./м2Купить
-
S.Anselmo ИталияВ наличии 500x25x40 мм588.50 руб./шт23540.00 руб./м2Купить
-
S.Anselmo ИталияВ наличии 500x25x40 мм588.50 руб./шт23540.00 руб./м2Купить
-
S.Anselmo ИталияВ наличии 500x25x40 мм588.50 руб./шт23540.00 руб./м2Купить
-
S.Anselmo ИталияВ наличии 500x25x40 мм588.50 руб./шт23540.00 руб./м2Купить
-
S.Anselmo ИталияВ наличии 500x25x40 мм588.50 руб./шт23540.00 руб./м2Купить
-
S.Anselmo ИталияВ наличии 500x25x40 мм588.50 руб./шт23540.00 руб./м2Купить
-
S.Anselmo ИталияВ наличии 500x25x40 мм588.50 руб./шт23540.00 руб./м2Купить
-
S.Anselmo ИталияВ наличии 500x25x40 мм588.50 руб./шт23540.00 руб./м2Купить
-
S.Anselmo ИталияВ наличии 500x25x40 мм588.50 руб./шт23540.00 руб./м2Купить
-
S.Anselmo ИталияВ наличии 500x25x40 мм588.50 руб./шт23540.00 руб./м2Купить
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S.Anselmo ИталияВ наличии 500x25x40 мм588.50 руб./шт23540.00 руб./м2Купить
Плитка клинкерная для облицовки фасада
Один из самых эффективных и привлекательных материалов для фасадной отделки — клинкерные плитки. Основным сырьем для изготовления выступает сланцевая глина, которая подвергается обжигу по специальной технологии при температуре 1200 градусов по Цельсию. Ее минимальный срок службы — 100 лет, так как она обладает практически абсолютной устойчивостью к климатическому воздействию. Высокие визуальные характеристики достигаются за счет уникальной фактуры, выразительных форм и отчетливых цветов. Дом с такой отделкой будет гарантировано выделяться на фоне похожих.
Плюсы клинкерной плитки для фасадов
Материал полностью оправдывает свою стоимость, ведь он обладает уникальными эксплуатационными характеристиками. Он отличается универсальностью, простотой монтажа, неприхотливостью в уходе, а также минимальным процентом поглощения воды. Цвет изделия формируется за счет природных пигментов, поэтому выцветания — большая редкость. Клинкерная плитка, в принципе не выгорает на солнце и не выцветает в агрессивной среде.
Характеристики клинкерных плиток:
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Можно использовать для фасадного оформления стен из кирпича, газобетона, а также каркасных зданий с армированным утеплением.
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Толщина плиток не превышает 14 мм, а их вес действительно мал, поэтому нагрузки минимальны.
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Морозостойкость (F300), а также невосприимчивость к погодному воздействию делает их незаменимыми для использования в нашем суровом климате.
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Благодаря угловым элементам, позволяют эстетично оформить угловые конструкции здания, при этом обеспечить высокий уровень влагозащиты.
На строительном рынке вы можете найти множество клинкерных плиток с различным дизайном, фактурой и цветом. С их помощью можно творчески подойти к оформлению фасада: удлиненные форматы, сверхдлинные ригели, фактура кирпичной кладки, имитация ручной формовки, глазурь, рваные канты глянцевые и матовые покрытия — эти и многие другие варианты способны сделать ваш дом максимально привлекательным.