Плитка клинкерная для облицовки фасада



Один из самых эффективных и привлекательных материалов для фасадной отделки — клинкерные плитки. Основным сырьем для изготовления выступает сланцевая глина, которая подвергается обжигу по специальной технологии при температуре 1200 градусов по Цельсию. Ее минимальный срок службы — 100 лет, так как она обладает практически абсолютной устойчивостью к климатическому воздействию. Высокие визуальные характеристики достигаются за счет уникальной фактуры, выразительных форм и отчетливых цветов. Дом с такой отделкой будет гарантировано выделяться на фоне похожих.



Плюсы клинкерной плитки для фасадов



Материал полностью оправдывает свою стоимость, ведь он обладает уникальными эксплуатационными характеристиками. Он отличается универсальностью, простотой монтажа, неприхотливостью в уходе, а также минимальным процентом поглощения воды. Цвет изделия формируется за счет природных пигментов, поэтому выцветания — большая редкость. Клинкерная плитка, в принципе не выгорает на солнце и не выцветает в агрессивной среде.





Характеристики клинкерных плиток:

Можно использовать для фасадного оформления стен из кирпича, газобетона, а также каркасных зданий с армированным утеплением. Толщина плиток не превышает 14 мм, а их вес действительно мал, поэтому нагрузки минимальны. Морозостойкость (F300), а также невосприимчивость к погодному воздействию делает их незаменимыми для использования в нашем суровом климате. Благодаря угловым элементам, позволяют эстетично оформить угловые конструкции здания, при этом обеспечить высокий уровень влагозащиты.





На строительном рынке вы можете найти множество клинкерных плиток с различным дизайном, фактурой и цветом. С их помощью можно творчески подойти к оформлению фасада: удлиненные форматы, сверхдлинные ригели, фактура кирпичной кладки, имитация ручной формовки, глазурь, рваные канты глянцевые и матовые покрытия — эти и многие другие варианты способны сделать ваш дом максимально привлекательным.





Где можно выгодно купить клинкерную плитку для фасада?



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